Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026: Dónde ver ONLINE y GRATIS ceremonia inaugural

El Stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, Senegal, es el escenario para darle la bienvenida a la cuarta edición de los Juegos Olímpicos de la Juventud.

Comienza la fiesta de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, esperado evento que reúne a más de 2.600 atletas y que este sábado tiene su esperada ceremonia de inauguración.

Senegal se paraliza para dar el vamos a la histórica cita juvenil, lo que incluye un show artístico en el que se pone foco en la diversidad cultural de África.

Miles de personas entre funcionarios, bailarines y escenografía participan en el acto de bienvenida a las delegaciones, donde el Team Chile desfila con sus 18 representantes.





Ceremonia inaugural de Dakar 2026: Dónde verla ONLINE y GRATIS

La ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 será transmitido online por el sitio de CHV Deportes de chilevision.cl.

Adicionalmente, en la App MiCHV puedes ver este esperado evento totalmente GRATIS.

Cómo descargar la APP MiCHV para ver Dakar 2026 GRATIS

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¿A qué hora es la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de la Juventud?

La instancia inicia a las 15:30 horas de Chile de este sábado 31 de octubre, realizándose en el Stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, Senegal.

El recinto, que espera recibir a más de 50.000 espectadores, también es sede del tiro con arco de Dakar 2026.