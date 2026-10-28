A estar atentos: El calendario Team Chile en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026

El 31 de octubre arrancará la acción para los representantes nacionales, quienes sacarán la cara por el país en el gran evento deportivo.

El Team Chile afina detalles para iniciar su participación en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, cita que marca un hito al realizarse por primera vez en África.

Más de 2.600 atletas de entre 14 y 17 años estarán en el gran evento deportivo, entre los que estarán 18 representantes nacionales.

El cronograma marca que los primeros en ver acción serán Gael Farías, abanderado en la ceremonia inaugural, y Francisco Farías, quienes competirán en el vóleibol playa.

Además, nuestro país estará en disciplinas como tenis de mesa, wushu, salto ecuestre, ciclismo de ruta, básquetbol 3×3, atletismo y natación, donde esta última estará la otra abanderada, Laura Fingerhuth.





Cronograma del Team Chile en Dakar 2026

31 de octubre:

Vóleibol Playa: Chile vs Nicaragua a las 8:00 horas.

1 de noviembre:

Vóleibol playa: Chile vs Arabia Saudita a las 6:20 horas.

Tenis de mesa: Catalina Ramírez a las 6:20 horas (preliminar).

Wushu: Renato Silva a las 6:30 (preliminar)

Vóleibol playa: Chile vs Noruega a las 11:20 horas.

Tenis de mesa: Catalina Ramírez a las 11:30 horas (preliminar).

3 de noviembre:

Wushu: Renato Silva a las 6:00 horas.

Salto escuestre: Bruna Rossetti a las 6:00 horas.

Tenis de mesa: Catalina Ramírez a las 7:00 horas (preliminar).

Natación: Laura Fingerhuth a las 8:24 horas (100 metros pecho).

Natación: Joaquín Gálvez a las 8:36 horas (100 metros pecho).

Wushu: Renalto Silva a las 11:30 horas (posible).

Tenis de mesa: Catalina Ramírez a las 11:30 horas (posible).

Natación: Laura Fingerhuth a las 13:01 horas (posible en 100 metros pecho).

Natación: Joaquín Gálvez a las 13:04 (posible en 100 metros pecho).

5 de noviembre:

Triatlón: Raimundo San Martín a las 6:00 horas.

Salto escuestre: Bruna Rossetti a las 6:00 horas.

Natación: Laura Fingerhuth a las 8:22 horas (50 metros pecho)

Natación: Joaquín Gálvez a las 8:30 horas (50 metros pecho)

Skate: Julieta a Araya a las 9:45 y 10:43 horas (heat)

Natación: Laura Fingerhuth a las 12:25 horas (posible en 50 metros pecho)

Natalación: Joaquín Gálvez a las 12:27 horas (posible en 50 metros pecho)

Skate: Juliera Araya a las 13:00 horas (posible)

6 de noviembre:

Salto ecuestre: Bruna Rosetti a las 6:00 horas.

7 de noviembre:

Básquetbol 3×3: Chile vs China Taipei a las 7:50 horas.

Básquetbol 3×3: Chile vs México a las 13:50 horas.

8 de noviembre:

Ciclismo de ruta: Ana Fierro a las 6:00 horas.

Atletismo: Valentina Cancino a las 11:25 o 11:34 horas (semifinal 800 metros).

Atletismo: Roxana Ramírez a las 11:44 o 11:51 horas (semifinal 100 metros).

Atletismo: Roxana Ramírez a las 14:23 (posible final en 100 metros).

9 de noviembre:

Lanzamiento de disco: Vittorio Gorziglia a las 11:00 horas.

Atletismo: Valentina Cancino a las 14:10 horas. (posible final 800 metros)

10 de noviembre:

Ciclismo de ruta: Ana Fierro a las 6:00 horas.

12 de noviembre:

Esgrima: Sofía Bossay a las 7:30 horas (grupos sable).

Fecha y dónde ver los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026

Los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 comienza el sábado 31 de octubre, extendiéndose hasta el 13 de noviembre.

El gran evento lo podrás ver por el sitio de CHV Deportes y la App MiCHV.