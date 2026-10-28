Pablo Milad apuntó contra alcalde de Peñalolén tras clausura de la ANFP: “No dio la cara”

El presidente de la ANFP arremetió contra el edil Miguel Concha, afirmando que no tuvo “decencia” y que “arrancó” cuando quiso conversar con él.

Muy molesto se mostró el presidente de la ANFP, Pablo Milad, tras la clausura este miércoles de la sede de Quilín por parte de la Municipalidad de Peñalolén.

El alcalde de la comuna, Miguel Concha, confirmó que el recinto no seguirá funcionado debido a no contar con los permisos necesarios y a una deuda acumulada de $172 millones.

Luego de esta situación, el máximo dirigente del fútbol chileno arremetió contra el edil y señaló: “¿Dónde está el alcalde? Arrancó. Le dije que subiera a conversar”.





¿Qué dijo Pablo Milad?

En el portón que da la entrada al edificio, el directivo afirmó a la prensa que desde el municipio “vienen a ejecutar algo sin aviso, como una persecución directa que es totalmente ilegal, porque esto no es un recinto comercial, es un recinto deportivo y educacional como INAF”.

“Han sido completamente arbitrarios. Vamos a hacer las acciones judiciales correspondientes y pedimos un recurso de protección. La clausura va lamentablemente”, sostuvo.

Milad afirmó que “el edificio tiene 33 años, tiene permiso de edificación este sector, hay otras artes que comenzamos a regularizar en 2023 que teníamos que hacer bastantes ajustes para cumplir la ley y todas las exigencias de edificación”.

“Le critico al alcalde que llamó a todos ustedes para hacerse famoso. No sé si va de candidato después. Le dije a la gente, porque no dio la cara, por qué no mandan una notificación y vienen a ejecutar”, agregó.

En ese punto, el presidente de la ANFP insistió: “¿Cuál es el fin de esto? ¿Hacerse famoso? Usar al futbol como medio de comunicación electoral (…) Le faltó decencia al alcalde”.

“Por qué no mandaron una carta diciendo: ‘Tienen tal plazo para regularizar los edificios que no están con los permisos’. Eso no lo hicieron”, añadió.