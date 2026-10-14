La reflexión de Pablo Milad sobre la Generación Dorada: “Limitó el paso a proyección de nuevas figuras”

Si bien mencionó que “nos aportó mucho”, el presidente de la ANFP afirmó que las grandes figuras que tuvo La Roja tuvo un inesperado rol en el recambio.

A pocas semanas de que finalice su mandato como presidente de la ANFP, Pablo Milad analizó el momento del fútbol chileno y lanzó una reflexión sobre la Generación Dorada.

En el marco del 5° Congreso Internacional de Fútbol 2026 que se realiza en Santiago, el dirigente abordó la formación de jugadores.

El directivo sostuvo que “hay situaciones que tú no puedes manejar, hay generaciones espontáneas. La Generación Dorada fue coincidencia de diferentes jugadores que formaron un gran equipo”.

“La ansiedad de los resultados está supeditada a una Generación Dorada que nos aportó mucho. Pero también decir que esta misma Generación Dorada limitó el paso a la proyección de nuevas figuras que tendríamos hoy”, agregó.





Pablo Milad afirma que hay “un proceso que se está cumpliendo”

El líder del organismo con sede en Quilín aprovechó la instancia para resaltar su proceso, indicando que se aumentó en un “75% la cantidad de partidos en el fútbol formativo, somos los segundos en Sudamérica con más partidos”.

Tras mencionar algunas instalaciones nuevas y recursos invertidos, Milad expresó que “me iré con la tranquilidad de que hay un proceso que se está cumpliendo”.

“Se están viendo vestigios y situaciones en las que hay alguna luz de esperanza, que es importante al no tener jugadores estrellas como Alexis (Sánchez) o (Arturo) Vidal. Hay chicos que vienen con mucha hambre de sacar esto adelante con un trabajo científico detrás”, añadió.