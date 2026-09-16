Pablo Milad descarta tajantemente a otro entrenador para La Roja: “Nadie estaba interesado”

El presidente de la ANFP aseguró que nunca hubo conversaciones con Gustavo Alfaro, DT de Paraguay que viene de alcanzar los octavos de final en el Mundial 2026.

Pablo Milad, presidente de la ANFP, salió al paso de la especulaciones este martes y descartó un supuesto interés para que el entrenador de Paraguay, Gystavo Alfaro, asuma en la Selección Chilena.

El estratega argentino, que alcanzó los octavos de final del Mundial 2026 con el elenco guaraní, fue vinculado con La Roja hace algunos días.

Consultado por esta situación, el máximo dirigente del fútbol nacional fue tajante. “Nunca hubo conversaciones”, manifestó.





Pablo Milad niega interés en Gustavo Alfaro

En un punto de prensa, el directivo reveló parte de una conversación que tuvo con Robert Harrison, presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF).

“Nunca hubo conversaciones. Hablé con Harrison y me preguntó si estábamos interesados; le dije que nadie estaba interesado. Mi opinión personal es que Alfaro es para el fútbol más de Paraguay que de Chile”, sostuvo.

Milad insistió en que la decisión final del nuevo DT estará en manos del futuro directorio, el que será elegido en noviembre.

“Ya lo hemos dicho hartas veces: La nueva directiva va a tener que elegir el entrenador, yo no quiero dejar un entrenador”, remarcó.

Respecto a la labor de Nicolás Córdova, actual adiestrador de La Roja, el presidente de la ANFP aseguró que “hoy es el técnico, independientemente de que pueda ser hasta fin de año”.

“Él trabaja bien, es muy profesional y dedicado, pero si sigue o no lo tiene que decidir otras personas, yo no”, agregó.