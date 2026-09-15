Claudio Bravo pide “blindar” a Erick Pulgar para traerlo de vuelta a La Roja: “Tiene que estar”

El ex arquero aseguró que es “un desperdicio gigantesco” que el volante del Flamengo no sea parte de la Selección Chilena. “Es el mejor jugador chileno que tenemos”, sostuvo.

El portazo de Erick Pulgar a la Selección Chilena sigue dando que hablar. Ahora, el que se refirió a la ausencia del volante en La Roja fue Claudio Bravo.

El ex arquero afirmó en ESPN que el futbolista del Flamengo “tiene que estar” en el proceso, asegurando que “es el mejor jugador chileno que tenemos, es el que ha conseguido los mayores logros últimamente”.

“Mi invitación hacia él es que tiene que estar, en este momento tiene que estar. Tiene un bagaje increíble en Brasil. Estamos hablando del mejor jugador en su posición en Sudamérica hoy en día. Es él”, agregó.





Claudio Bravo apunta al “desperdicio” de no tener a Erick Pulgar

Consultado por la forma en la que se puede convencer al mediocampista, el actual comentarista deportivo respondió: “Blindándolo y ayudándolo”.

“Si Erick tiene un problema a nivel de prensa, blindémoslo, ayudémoslo, para que tenga esa sensación positiva y no negativa”, añadió.

Bravo no se quedó ahí e insistió: “Cuando tienes un jugador de esta envergadura, potencias mucho varias áreas del juego e internas, pero no tenerlo hoy en día para mí es un desperdicio gigantesco”.

Pese a que se especuló con que su ausencia era producto de las constantes críticas, Pulgar desestimó esto y afirmó: “A lo largo de mi carrera nunca me han movido los elogios ni las críticas”.

Adicionalmente, el ex Fiorentina recalcó que no tiene inconvenientes con el DT Nicolás Córdova y que respeta su labor en La Roja.