Extraordinaria: La emoción de Josefa Ramos tras ganar oro para Chile en Juegos Suramericanos 2026
La joven de 15 años, que tuvo una presentación brillante en Santa Fe, entregó una conmovedora escena al abrazar a su equipo luego de obtener una nueva presea dorada para el Team Chile.
Josefa Ramos le dio una nueva alegría al Team Chile, logrando un magnífico oro en el patinaje artístico femenino de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.
La joven de 15 años ganó el programa corto y largo, alcanzando 165,96 puntos y superando ampliamente a la colombiana Paulina Ruíz y a la argentina Micaela Lopetegui, quienes completaron el podio.
La oriunda de Coquimbo estuvo impecable durante toda su rutina, sacando aplausos en la arena de Rosario, Argentina.
Apenas se confirmó que obtuvo la presea dorada, la nacional no ocultó su emoción y rompió en llanto junto a su equipo en una conmovedora escena.
El triunfo de Ramos le permitió a Chile conseguir su cuarto oro en la competencia, abriendo el apetito de cara al resto de las jornadas.
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¡PEQUEÑA GIGAAAANTE! 🛼🥇
La patinadora Josefa Ramos (solo 15 años 🤯), máxima promesa del patinaje chileno, demostró su EXTRAORDINARIO potencial 📈 al ganar el cuarto 🥇 para el Team
Chile 🇨🇱 en la modalidad libre.
Josefa se impuso al ganar el programa corto y largo,… pic.twitter.com/okV6QbbKVw
— Team Chile (@TeamChile_COCH) September 15, 2026