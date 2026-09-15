El chiste de Carlos Caszely sobre Luis Jiménez tras comentada infidelidad: “Agradece que…”

El ex futbolista nacional lanzó un particular comentario tras el engaño del Mago a Gala Caldirola, desatando carcajadas en el comediante Luis Slimming.

Carlos Caszely mostró todo su talento humorístico al conversar con Luis Slimming, quien lo invitó a su programa “Entre broma y broma” que se emite por YouTube.

El ídolo de la Selección Chilena y Colo Colo habló sobre diferentes temas, aprovechando de lanzar un comentario sobre la comentada infidelidad de Luis Jiménez a Gala Caldirola.

Todo se originó con el ex futbolista reprochando al humorista el atraso de media hora en el inicio de la grabación, lo que derivó en un chiste del otrora delantero.





Carlos Caszely bromea con situación de Luis Jiménez

Al comienzo de la entrevista, el Rey del Metro Cuadrado comentó: “No te rías mucho. Hace media hora que deberíamos haber empezado. A nosotros los deportistas nos dicen una hora y a esa hora se empieza. No media hora después”

“Agradece que ando con mi hija, porque me hubiese ido. Yo soy como (Luis) Jiménez. Duro un minuto”, sostuvo Caszely, desatando carcajadas de Slimming y la producción.

Sobre su sentido del humor, el histórico goleador reconoció que en su momento “quería ir a Viña a hacer stand-up, pero lo dejé hace como diez años”.

“Tenía una rutina de 45 minutos, pero no echaba garabatos”, comentó, recalcando que incluía el penal perdido con La Roja en el Mundial de España 1982.