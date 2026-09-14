Tras la entrevista en Primer Plano, el Mago reapareció mostrar parte del procedimiento en el que se borró algunos tatuajes.

Luis Jiménez volvió a dar que hablar. El ex futbolista sorprendió al mostrar parte del procedimiento en el que borró algunos de sus tatuajes.

El Mago decidió realizar la intervención pocos días después de la entrevista en Primer Plano, donde respondió por la infelidad a Gala Caldirola al involucrarse con su ex pareja, Cote López.

En la conversación con Francisca García-Huidobro, usuarios notaron que el otrora volante tenía un grabado en el cuello que decía “María José”, el cual era dedicado a la madre de sus hijos.





Luis Jiménez se borra tatuaje en medio de polémica

En el video compartido en redes sociales por la clínica capitalina, el ex deportista afirmó: “Fue increíble, fue muy rápido. Me pusieron anestesia, no sentí absolutamente nada”.

“La verdad es que me demoré más en llegar que en hacer todo el tratamiento. (Es) totalmente recomendable para todos los que quieran borrarse algún tatuaje”, agregó.

El registro se repletó de comentarios de los usuarios, quienes lo siguen cuestionando por el escándalo ocurrido en su relación con la modelo española.

Varios de ellos apuntaron a que no entregó demasiadas explicaciones por su relación con López en el programa de Chilevisión.

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