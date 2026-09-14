Recordaron su fatal accidente: Burlas a muerte de Diogo Jota generan la furia de Ruben Neves

El portugués, uno de los mejores amigos del fallecido futbolista, respondió a las provocaciones de los hinchas del Al Taawoun en Arabia Saudita.

Revuelo ha causado en Arabia Saudita la actitud de hinchas del Al Taawoun, quienes se dirigieron al portugués Ruben Neves para burlarse de la muerte de Diogo Jota.

Parte de la afición intentó desconcentral al futbolista del Al Hilal en el duelo por la liga local, recordando el fatal accidente de tránsito que provocó el deceso del delantero del Liverpool en junio del 2025.

“Jota, Jota”, gritaron desde la tribuna, causando la molestia del volante que siempre fue muy cercano al fallecido y a su familia.





La respuesta de Ruben Neves tras burlas hacia Diogo Jota

Neves no se quedó callado y respondió a los fanáticos, realizando un primer gesto de aplauso irónico en plena cancha.

Posteriormente, el luso habló sobre hecho y comentó brevemente a la prensa: “Solo espero que no vayan a rezar después de lo que han hecho. Dios los ha visto”.

Si bien el Al Hilal se impuso 6-0, el caso escaló y hasta Cristiano Ronaldo solicitó investigar la situación y aplicar sanciones contra los involucrados.

“Esto ya no es fútbol, y tiene que haber límites. La liga debe tomar medidas y castigar este tipo de comportamiento por parte de los aficionados. A las personas que se comportan así no se les debería permitir volver a entrar en un estadio jamás”, comentó en una publicación de Instagram.

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