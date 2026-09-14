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“Deficiente”: Hinchas criticaron a Vozinha tras recibir su primer gol en Colo Colo

El caboverdiano tuvo una mala salida en un tiro de esquina que derivó en el tanto de Deportes Concepción, generando cuestionamientos de los fanáticos.

Marcelo Barrientos
Por Marcelo Barrientos

Periodista Digital

Vozinha sufrió su primer revés como arquero de Colo Colo. El caboverdiano fue titular por segundo partido consecutivo y tuvo responsabilidad en el empate 1-1 ante Deportes Concepción este domingo.

Un tiro de esquina provocó la mala salida del portero de 40 años, quien fue anticipado por Norman Rodríguez que abrió la cuenta para Los Lilas en el Estadio Monumental.

A raíz de esto, el africano fue uno de los apuntados por los hinchas del Cacique que no lo perdaron en redes sociales.

Las duras críticas de los hinchas de Colo Colo a Vozinha

Los fanáticos del Popular se mostraron muy disconformes con el guardameta, llegando a catalogar su rendimiento de “deficiente”.

“Está lejos de lo que necesitamos”, “no puede ser titular” o “es demasiado inseguro”, fueron solamente algunos de los comentarios.

Este fue el tercer compromiso de Vozinha en el arco de Colo Colo tras arribar a principios de agosto, recibiendo su primer tanto en lo que fue su debut en el recinto de Macul.

Pese a esta situación, el  entrenador Fernando Ortiz defendió al caboverdiano y aseguró que no tuvo demasiadas intervenciones.

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