“Deficiente”: Hinchas criticaron a Vozinha tras recibir su primer gol en Colo Colo
El caboverdiano tuvo una mala salida en un tiro de esquina que derivó en el tanto de Deportes Concepción, generando cuestionamientos de los fanáticos.
Vozinha sufrió su primer revés como arquero de Colo Colo. El caboverdiano fue titular por segundo partido consecutivo y tuvo responsabilidad en el empate 1-1 ante Deportes Concepción este domingo.
Un tiro de esquina provocó la mala salida del portero de 40 años, quien fue anticipado por Norman Rodríguez que abrió la cuenta para Los Lilas en el Estadio Monumental.
A raíz de esto, el africano fue uno de los apuntados por los hinchas del Cacique que no lo perdaron en redes sociales.
Las duras críticas de los hinchas de Colo Colo a Vozinha
Los fanáticos del Popular se mostraron muy disconformes con el guardameta, llegando a catalogar su rendimiento de “deficiente”.
“Está lejos de lo que necesitamos”, “no puede ser titular” o “es demasiado inseguro”, fueron solamente algunos de los comentarios.
Este fue el tercer compromiso de Vozinha en el arco de Colo Colo tras arribar a principios de agosto, recibiendo su primer tanto en lo que fue su debut en el recinto de Macul.
Pese a esta situación, el entrenador Fernando Ortiz defendió al caboverdiano y aseguró que no tuvo demasiadas intervenciones.
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Soy un convencido de que Vozinha se marchará de #ColoColo al terminar este campeonato.
Claudio Bravo tiene razón: es un arquero deficiente.
— Lucho (@luchoacb43) September 14, 2026
Si vamos a regalar goles prefiero hacerlo con el canterano de 19 años. El arquero mundialista de 41 no puede ser tan verde y dejar que te cabeceen en el área. Insisto, Vozinha esta lejos de ser el 1 calado que necesitamos. https://t.co/ErdBl2cTcW
— FenomenoDelColo 34⭐️🏁 (@fenomenodelcolo) September 13, 2026
Yo tengo una libretita con todos los que me dijeron que Vozinha es un calado porque la rompió en el Mundial.
— Alvaro (@alvaro_1925) September 13, 2026
Ya hicieron el negocio con Vozinha !! Ahora a comer banca porque tiene falencias de base muy notorias !!
No sabe si salir o no, no sabe ir arriba a tomar centros, tiene reflejos y eso sería! No debe renovar.#VamosColoColo
— W Chamuka (@Comodin47) September 13, 2026
Veníamos como avión, hasta que Correa abrió la boca… Vozinha no puede ser titular #VamosColoColo
— Carlos Danús (@danus_carlos) September 13, 2026
El arquero del conce ataja mas que vozinha #VamosColoColo#VamosCacique
— Mario Tapia Cares (@MarioTapiaCares) September 13, 2026
Es demasiado inseguro Vozinha… #ColoColo
— 🎸🎵Ro – Drigo(®️)✨ (@Ro_Drynamo) September 13, 2026
Con esto le pegarán menos a Vozinha jajaaj #vamoscolocolo
— Eduardo Erquiaga (@eduerquiaga) September 13, 2026
Vozinha es yeta.
Lo digo hoy. #VamosColoColo
— sebastian (@Badbooni) September 13, 2026
Definitivamente este es el último partido que juega Vozinha jaja. Yo creo que no juega más, quizá unos amistosos. Y este equipo les guste o no, sin Vidal no tiene carácter, y pierde mucho sin Correa en ataque. Se vuelve predecible. Y ademas que le hace pésimo las fiestas previas.
— Daniel (@Dnl_sbtn) September 13, 2026