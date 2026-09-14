Brillante: Catalina Vidaurre entregó al Team Chile el primer oro en los Juegos Suramericanos 2026

El Team Chile consiguió un espectacular “1 y 2” en el ciclismo de mountain bike con Vidaurre y Florencia Monsalvez, joven de 19 años que obtuvo la plata.

El Team Chile arrancó con todo los Juegos Suramericanos Snata Fe 2026, festejando este lunes su primer oro con Catalina Vidaurre en el ciclismo mountain bike.

Nuestro país consiguió un tremendo “1 y 2” con la representante nacional y con Florencia Monsalvez, quien se quedó con la plata.

Con un tiempo de 1:14:50, Vidaurre se impuso al resto de las competidoras y se consagró como la mejor de la prueba, dejando atrás a la brasileña Karen Olimpio que fue tercera.





Además de subirse a lo más alto del podio, la prueba consolida a Monsalvez como una tremenda promesa debido a que solamente tiene 19 años.

Gracias a estos resultados, la delegación nacional alcanzó las 6 preseas en los primeros dos días de competencia.