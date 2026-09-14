“El que mucho explica…”: El irónico mensaje de Gala Caldirola tras dichos de Luis Jiménez en Primer Plano

La española reapareció tras la comentada entrevista y transparentó su disposición a hacer una tregua en un eventual futuro. “Ojalá todos podamos sanar”, reflexionó.

A días después de la comentada entrevista de Luis Jiménez en Primer Plano, la modelo Gala Caldirola se sinceró y transparentó sus impresiones tras los dichos del exfutbolista a Fran García-Huidobro.

Si bien el Mago fue criticado en redes sociales por su ambigüedad, ya que en varias ocasiones evitó responder de manera directa las preguntas, la española respondió varias inquietudes que surgieron luego de la conversación.

En diálogo con el medio La Movida, en primer lugar desmintió el rumor que afirmó que se había visto con Jiménez en los estudios de Chilevisión: “Yo estaba con Suro, estaba por proyectos labores”.

Gala Caldirola: “El que mucho explica, se complica”

Sobre su participación en el estelar, afirmó que “creo que él quería pedir perdón y a veces no hace falta mucho más que eso”. “El que mucho explicarse, se complica”, zanjó.

“Creo que menos es más, creo que transmitió la interna, más allá del show mediático. Expresó lo que él quería transmitir, que se siente mal por haber dañado a personas que no se lo merecían y yo creo que es válido”, reconoció.

En esa línea, expresó que “siempre he transmitido que yo soy una persona que avanza y solo decir que le deseo lo mejor a él (Jiménez), a ella (López), a mí y a todos los involucrados en esta historia y a todos ustedes también”.





¿Se acerca una tregua?

También se refirió a Coté López, descartando haber conversado con ella durante las últimas semanas: “Yo siento que está todo dicho y que todos sanemos, que todos encontremos nuestra paz”.

“No siento que sea una mala persona (Jiménez), tampoco creo que ella lo sea. Siento que este proceso no está siendo fácil para nadie. Ojalá todos podamos sanar y de los errores aprender, nunca es tarde para ser quien tú realmente deseas ser”, cerró.

Finalmente, sobre una posible tregua entre las partes, Gala concluyó: “Cuando una persona es capaz de reconocer un error y pedir perdón, merece ser escuchado“.

Mira la entrevista: