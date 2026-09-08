“No pueden nunca permitir…”: Cote López responde tras recibir críticas en redes y envía consejo a sus seguidores

“Es un comentario que viene de alguien que no me conoce y que está diciendo algo que no es cierto porque yo sé cómo soy, sé quién soy”, aseguró la empresaria.

Este martes, Cote López se sinceró respecto de las críticas que recibe en redes sociales y entregó un consejo a sus seguidores sobre cómo enfrentar estas situaciones.

La empresaria también lanzó una indirecta en referencia a los mensajes que ha recibido tras la pelea con Gala Caldirola en vivo y la entrevista que dio en Primer Plano.





¿Qué dijo Cote López?

A través de su cuenta de Instagram, Cote comentó que iba llegando a su sesión con una psicóloga: “Más encima que me dejan de loca; bueno, nunca he sido tan cuerda, en todo caso”, bromeó.

En esa misma línea, arremetió: “Uno no puede tener pena ahora, no puede tener problemas de duelo, no: está loca”.

López también comentó que se encontró con personas que destacaron su fortaleza a la hora de recibir comentarios de odio y envió un consejo a sus seguidores.

“No pueden nunca permitir que una persona que no los conozca, o incluso que los conozca, cambie su estado de ánimo, de ninguna manera que les importe; o sea, si una persona está bien, en primer lugar no va a estar escribiendo cosas malas. Partan por ahí”, dijo Cote.

Asimismo, explicó: “Es como que me escribieran: ‘Hola, tú no te llamas María José, tú te llamas Ignacia’. Así lo veo yo, y yo digo: ‘No, yo me llamo María José’. Entonces me da lo mismo lo que me digan; si no lo siento”.

“No tiene por qué influir en mí. Es un comentario que viene de alguien que no me conoce y que está diciendo algo que no es cierto porque yo sé cómo soy, sé quién soy, así que ese es mi consejito”, cerró López.

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