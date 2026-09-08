¿Indirecta a Gala Caldirola? Coté López actualizó sus redes con llamativo detalle tras infidelidad
La influencer modificó su biografía en Instagram y agregó una serie de frases que harían alusión a su tenso cruce con la española en Primer Plano.
Coté López sorprendió a sus seguidores con una llamativa actualización en su perfil de Instagram, a pocos días de la polémica que protagonizó con Gala Caldirola y Luis Jiménez tras infidelidad.
La influencer modificó su biografía en la red social y agregó unas frases que rápidamente llamaron la atención, especialmente por una de ellas: “Ex queen”.
Actualmente, la descripción de su perfil comienza con un agradecimiento a sus seguidores y luego continúa con una particular definición de sí misma: “Ex queen. A veces witch (bruja) ah! y también bitch (perra) jajaja EMPERATRIZ en construcción”.
La llamativa actualización de Coté López
La modificación no pasó inadvertida debido al contexto de la reciente discusión que protagonizó con Gala Caldirola en Primer Plano.
Durante el polémico cara a cara, la española cuestionó a López por su actitud y aseguró que la consideraba poco sorora. En ese contexto, también apuntó directamente al apodo de “queen” que históricamente ha acompañado a la empresaria.
“Una verdadera queen respeta a otras mujeres. Una verdadera queen es sorora de verdad. Una verdadera queen no se pone la corona sola. Una verdadera queen respeta los sentimientos de otra mujer y de sus hijos”, lanzó Caldirola tras el llamado de López.
Por ello, la decisión de Coté López de incorporar ahora el concepto “Ex queen” a su biografía llamó especialmente la atención entre quienes han seguido la controversia.