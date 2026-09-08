¿Indirecta a Gala Caldirola? Coté López actualizó sus redes con llamativo detalle tras infidelidad

La influencer modificó su biografía en Instagram y agregó una serie de frases que harían alusión a su tenso cruce con la española en Primer Plano.

Coté López sorprendió a sus seguidores con una llamativa actualización en su perfil de Instagram, a pocos días de la polémica que protagonizó con Gala Caldirola y Luis Jiménez tras infidelidad.

La influencer modificó su biografía en la red social y agregó unas frases que rápidamente llamaron la atención, especialmente por una de ellas: “Ex queen”.

Actualmente, la descripción de su perfil comienza con un agradecimiento a sus seguidores y luego continúa con una particular definición de sí misma: “Ex queen. A veces witch (bruja) ah! y también bitch (perra) jajaja EMPERATRIZ en construcción” .

La llamativa actualización de Coté López

La modificación no pasó inadvertida debido al contexto de la reciente discusión que protagonizó con Gala Caldirola en Primer Plano.

Durante el polémico cara a cara, la española cuestionó a López por su actitud y aseguró que la consideraba poco sorora. En ese contexto, también apuntó directamente al apodo de “queen” que históricamente ha acompañado a la empresaria.

“Una verdadera queen respeta a otras mujeres. Una verdadera queen es sorora de verdad. Una verdadera queen no se pone la corona sola. Una verdadera queen respeta los sentimientos de otra mujer y de sus hijos”, lanzó Caldirola tras el llamado de López.

Por ello, la decisión de Coté López de incorporar ahora el concepto “Ex queen” a su biografía llamó especialmente la atención entre quienes han seguido la controversia.