Lluvia este martes en Santiago: Revisa dónde y a qué hora llegarán las precipitaciones

Eduardo Sáez adelantó que hay que poner atención en el sector precordillerano en horas de la noche. El fenómeno también estará presente en las regiones de Coquimbo, Valparaíso y O’Higgins.

Aunque en los últimos días hubo un leve aumento en las temperaturas, la lluvia volverá a estar presente la zona centro del país con algunas precipitaciones que se percibirán en las próximas horas en Santiago.

Eduardo Sáez adelantó el pronóstico del tiempo para este martes y el resto de esta semana con cambios en las mínimas y máximas esperadas.

“En esta época de transición, y sobre todo septiembre-octubre, se nota mucho esta transición entre aire frío, aire cálido, porque todavía el aire frío como que trata de dominar”, explicó.





El meteorólogo de Chilevisión comentó que las lluvias estarán presente principalmente la zona centro-sur del país, especialmente en las regiones Metropolitana, de O’Higgins y de Valparaíso.

¿Dónde y a qué hora lloverá en Santiago?

Eduardo Sáez advirtió por el descenso de temperaturas y comentó que “todos los días va a ir bajando de un grado, un grado, dos grados la temperatura, porque vamos a tener en la zona, por lo menos en el interior de la zona central, posibilidad de precipitación“.

El fenómeno se percibirá con mayor fuerza en las zonas de la cordillera de la región de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana y de O’Higgins.

“Hoy día vamos a tener desarrollo de nubes en la cordillera y por lo tanto con precipitaciones. Esas nubes van a avanzar hacia el valle y probablemente van a ir mojando precordillera, sector oriente de todas estas localidades”, adelantó el meteorólogo.