Pala, picota y excavaciones: Los hallazgos en casa del autor confeso del crimen de Mariana Sepúlveda

Los trabajos de personal especializado de Carabineros se concentraron en la parte posterior de la vivienda. Durante este martes continuarán las diligencias en el inmueble del vecino de la joven.

Nuevos antecedentes surgieron durante los peritajes realizados en la vivienda del vecino de Mariana Sepúlveda, quien recientemente confesó su presunta participación en el crimen de la joven desaparecida en 2008.

Durante la jornada del lunes, personal especializado de Carabineros encontró al interior del domicilio una pala y una picota , elementos que ahora deberán ser sometidos a distintos peritajes para determinar si tuvieron alguna relación con el crimen.

De acuerdo con la información entregada en Contigo en la Mañana, ambas herramientas fueron encontradas en medio de las diligencias realizadas por el OS9 y otras unidades especializadas de Carabineros.

Los policías buscan establecer si estos objetos fueron utilizados en 2008, particularmente en las circunstancias que rodearon la desaparición y posterior ocultamiento de los restos de Mariana.





Lo que se encontró en casa del vecino detenido

Los trabajos se concentraron especialmente en la parte posterior de la vivienda, específicamente en un estrecho espacio ubicado entre la pared de una de las habitaciones y la pandereta que divide el inmueble con la propiedad vecina.

En ese sector, los funcionarios incluso debieron retirar parte de la cerámica del piso para continuar con la búsqueda . Según se explicó en el matinal de Chilevisión, antiguamente el suelo de la vivienda era de madera, pero con el paso de los años fue reemplazado por cerámicas.

Por esta razón, Carabineros tuvo que utilizar herramientas para romper y retirar cuidadosamente el revestimiento, con el objetivo de revisar qué podría encontrarse debajo de este.

La diligencia se extendió aproximadamente desde las 9:00 hasta las 19:00 horas del lunes y continuó durante esta jornada, debido a que los funcionarios policiales no descartan que puedan existir otros elementos de interés en distintos sectores del domicilio.

Además de la zona posterior de la casa, los equipos especializados podrían revisar otras habitaciones y espacios que funcionan como talleres al interior de la propiedad.