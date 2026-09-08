“No necesito perdones”: Miguel Krassnoff envía carta desde Punta Peuco en medio del debate por los indultos

El senador Iván Flores criticó la postura del condenado exagente de la DINA, quien reivindicó su actuar durante la dictadura y criticó el concepto de “crímenes de lesa humanidad”.

El exbrigadier Miguel Krassnoff Martchenko, respondió a través de una carta al senador Iván Flores (DC), quien se había manifestado en contra de eventuales indultos para condenados por crímenes de violación a los derechos humanos.

Desde la cárcel de Punta Peuco, donde cumple condena por más de mil años de prisión, el exagente de la DINA afirmó que no necesita perdones, misericordia, favores ni leyes especiales para recuperar su libertad, sino que se apliquen las leyes vigentes.

En la misiva que fue publicada en la cuenta de X Punta Peuco Hoy, señaló que el concepto de “crímenes de lesa humanidad” fue incorporado a la legislación chilena en 2009 y que, a su juicio, no podría aplicarse retroactivamente a hechos ocurridos principalmente entre 1974 y 1976.





“El manoseado concepto de lesa humanidad no es aplicable para ninguno de nosotros, pues fue tipificado en Chile el año 2009, señalando además su irretroactividad. Las causas por las cuales hemos sido condenados datan de los años 1974 a 1976 (caso específico mío y de la mayoría de los camaradas sacrificados por Chile) y algunos años siguientes”, expresó.

“Al igual que mis camaradas de prisión, no necesito perdones, misericordias, favores ni mucho menos leyes especiales para tener mi libertad. Solo aspiro a que se apliquen las leyes vigentes”, insistió.

En la carta también reivindicó su participación en la DINA, asegurando que su misión como joven oficial era combatir la violencia, el terrorismo y afirmó que cumplió órdenes militares, pero negó haber recibido instrucciones relacionadas con violaciones a los derechos humanos.

“A partir de agosto de 1974 y hasta mediados de 1976, formé parte de una nueva organización de seguridad denominada Dirección de Inteligencia Nacional, cuya misión general era neutralizar la violencia, el horror, el terrorismo y la anarquía que existía en aquellos años y destruían la sociedad nacional a través del miedo, el odio y el crimen”, aseguró.

“Como joven oficial de aquella época, obviamente cumplí órdenes como todo soldado, pero jamás recibí alguna misión u orden militar relacionada con la violación de algún derecho humano en contra de los criminales terroristas que me correspondió enfrentar en múltiples ocasiones”, agregó.

Senador Flores responde a Krassnoff

Tras la publicación de la carta, el propio senador Iván Flores confirmó a BioBioChile que recibió la carta durante el verano de este año, en el contexto de la discusión del proyecto que busca establecer beneficios penitenciarios para personas condenadas de avanzada edad o que padezcan enfermedades graves.

Al respecto, el parlamentario cuestionó duramente la postura expresada por el exmilitar y la explicación que dio de su actuar durante la dictadura.

“La actitud de Krassnoff Martchenko es de una persona que no está en absoluto arrepentida, una persona que tiene una justificación para los crímenes que cometió , con una soberbia, con una soltura, con una displicencia a lo que significan las vidas de personas que pensaban distinto a lo que él pensaba, hayan sido, a su manera de ver, terroristas o no”, señaló.

PPHOY / DOCUMENTO 📌

KRASSNOFF HABLA EN PRIMERA PERSONA

En momentos en que los indultos y la situación de los presos militares vuelven a estar en el centro del debate, PPHOY hace pública una carta de Miguel Krassnoff Martchenko que hasta hoy permanecía sin difusión.

Fue… pic.twitter.com/jPTPjipuOy

— PuntaPeucoHoy (@PuntaPeucoHoy) September 6, 2026