Vuelco en caso de Mariana Sepúlveda: Hombre confesó crimen de la joven después de 18 años

Durante años, el caso fue investigado como una presunta desgracia. Aunque existieron diversas hipótesis y algunos testimonios, nunca se logró identificar a un responsable. Este domingo, un sujeto que vivía a tres casas de distancia se adjudicó la autoría del asesinato y desaparición.

Un impactante giro tuvo el caso de Mariana Sepúlveda, joven de 19 años que desapareció en Conchalí en agosto de 2008. Un hombre de 42 años se presentó voluntariamente en una comisaría de la comuna y confesó ser el responsable de su muerte y desaparición.

La desaparición de Mariana ocurrió el 28 de agosto de 2008. Ese día salió de su casa vestida con uniforme escolar y, según los antecedentes de la época, se dirigía a reunirse con una amiga. Sin embargo, nunca llegó a su destino y desde entonces se perdió completamente su rastro.

Durante años, el caso fue investigado como una presunta desgracia. Aunque existieron diversas hipótesis y algunos testimonios, nunca se logró identificar a un responsable. Recién en 2020 la causa fue reabierta y en 2021 se realizó una reconstitución de escena encabezada por la Fiscalía Centro Norte.





Hombre confesó crimen de Mariana Sepúlveda

La confesión llegó la tarde del domingo, cuando el sujeto acudió a la Quinta Comisaría de Conchalí. Según su relato, era vecino de Mariana y vivía a solo tres casas de distancia. De acuerdo con su declaración, interceptó a la joven el día de su desaparición y la hizo ingresar a su domicilio.

El hombre aseguró que ambos mantuvieron una discusión que terminó con la muerte de Sepúlveda. Además, señaló que conocía a la joven e incluso reconoció que habrían tenido algún tipo de vínculo, aspecto que ahora deberá ser corroborado durante la investigación.

Uno de los antecedentes más estremecedores entregados por el imputado es que habría mantenido enterrados los restos de la víctima en su vivienda hasta 2013. Posteriormente, según su versión, los desenterró, los introdujo en una bolsa y se deshizo de ellos, lo que dificulta enormemente la búsqueda de evidencias físicas.

Tras la confesión, equipos especializados de Carabineros realizaron diligencias en el inmueble señalado por el sujeto para intentar encontrar restos o rastros que permitan respaldar su relato. Los peritajes continuarán durante los próximos días por instrucción de la Fiscalía.