07/ 09/ 2026 07:36

Histórico: ONU aprueba cambio de mapamundi por uno más fiel al tamaño real de los continentes

En un hecho histórico, la ONU votó a favor de un nuevo mapa que representará con mayor legitimidad y fidelidad las dimensiones reales de los países, luego de una presentación previa del continente africano reclamando su desproporcionada reducción en el mapa original. El nuevo mapa busca mostrar la verdadera dimensión de cada país y equilibrar la representación geopolítica: Estados Unidos fue el único voto en contra.