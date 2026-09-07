“En camino”: Tutu Vidaurre anunció que está embarazada de su primer hijo

La actriz y su marido compartieron la noticia con una publicación en redes sociales, donde mostraron una actualización de su familia junto a su mascota.

Una nueva dulce espera sorprendió al espectáculo nacional, luego de que la actriz Tutu Vidaurre confirmara su embarazo.

La también influencer se encuentra esperando su primer hijo junto a su marido, Felipe Ortiz.

La pareja compartió la noticia con una publicación familiar que ambos replicaron en sus cuentas de Instagram.





“¡Mini 🐣 en camino!”, escribieron mostrando el avanzado embarazo de la actriz.

La publicación fue acompañada con una serie de fotos en las que los dos aparecen sonrientes, mientras sostienen a su perro.

“Chulo va a ser hermano mayor”, agregaron en su mensaje.

La noticia fue celebrada por varios rostros del espectáculo nacional y amigos de la pareja como Rey Alcalde, Trinidad Cerda, Inna Moll, Karen Paola, Pedro Astorga, Kel Calderón, Cristián Arriagada y Carlos Díaz, entre varios otros.

Tutu Vidaurre y Felipe Ortiz celebraron su matrimonio civil en 2024 con una íntima ceremonia en Puerto Varas y a inicios del 2025 realizó la boda religiosa.

Mira el auncio de Tutu Vidaurre