“En camino”: Tutu Vidaurre anunció que está embarazada de su primer hijo
La actriz y su marido compartieron la noticia con una publicación en redes sociales, donde mostraron una actualización de su familia junto a su mascota.
Una nueva dulce espera sorprendió al espectáculo nacional, luego de que la actriz Tutu Vidaurre confirmara su embarazo.
La también influencer se encuentra esperando su primer hijo junto a su marido, Felipe Ortiz.
La pareja compartió la noticia con una publicación familiar que ambos replicaron en sus cuentas de Instagram.
“¡Mini 🐣 en camino!”, escribieron mostrando el avanzado embarazo de la actriz.
La publicación fue acompañada con una serie de fotos en las que los dos aparecen sonrientes, mientras sostienen a su perro.
“Chulo va a ser hermano mayor”, agregaron en su mensaje.
La noticia fue celebrada por varios rostros del espectáculo nacional y amigos de la pareja como Rey Alcalde, Trinidad Cerda, Inna Moll, Karen Paola, Pedro Astorga, Kel Calderón, Cristián Arriagada y Carlos Díaz, entre varios otros.
Tutu Vidaurre y Felipe Ortiz celebraron su matrimonio civil en 2024 con una íntima ceremonia en Puerto Varas y a inicios del 2025 realizó la boda religiosa.
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