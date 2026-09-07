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“En camino”: Tutu Vidaurre anunció que está embarazada de su primer hijo

La actriz y su marido compartieron la noticia con una publicación en redes sociales, donde mostraron una actualización de su familia junto a su mascota.

Fernanda Valdenegro
Por Fernanda Valdenegro

Periodista Digital

Una nueva dulce espera sorprendió al espectáculo nacional, luego de que la actriz Tutu Vidaurre confirmara su embarazo.

La también influencer se encuentra esperando su primer hijo junto a su marido, Felipe Ortiz.

La pareja compartió la noticia con una publicación familiar que ambos replicaron en sus cuentas de Instagram.

“¡Mini 🐣 en camino!”, escribieron mostrando el avanzado embarazo de la actriz.

La publicación fue acompañada con una serie de fotos en las que los dos aparecen sonrientes, mientras sostienen a su perro.

“Chulo va a ser hermano mayor”, agregaron en su mensaje.

La noticia fue celebrada por varios rostros del espectáculo nacional y amigos de la pareja como Rey Alcalde, Trinidad Cerda, Inna Moll, Karen Paola, Pedro Astorga, Kel Calderón, Cristián Arriagada y Carlos Díaz, entre varios otros.

Tutu Vidaurre y Felipe Ortiz celebraron su matrimonio civil en 2024 con una íntima ceremonia en Puerto Varas y a inicios del 2025 realizó la boda religiosa.

Mira el auncio de Tutu Vidaurre

 

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