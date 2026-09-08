“No se puede llamar patriota”: Camila Vallejo acusó “cobardía” de pdte. Kast tras dichos de Milei en Chile

La exvocera de Gobierno cuestionó el actuar del mandatario tras la visita de su homólogo argentino en el Foro Madrid, donde habló de “zurdos mugrosos” y celebró la dictadura de Augusto Pinochet.

Las declaraciones de Javier Milei durante su visita a Chile provocaron una dura reacción de la exministra Camila Vallejo, quien cuestionó al presidente José Antonio Kast por no condenar los dichos del mandatario argentino.

En entrevista con La Diaria Radio, medio independiente de Uruguay, la ex vocera de Gobierno cuestionó el actuar del jefe de Estado durante una semana marcada por la realización del Foro Madrid en Santiago y la visita de Milei a Chile.

“El presidente Kast esta semana ha demostrado no solo su afinidad con la ultraderecha internacional, sino también su incapacidad de defender la soberanía de nuestra nación frente a los dichos y pretensiones del Gobierno argentino sobre el Estrecho de Magallanes”, sostuvo Vallejo.

A esto sumó “ su cobardía para defender a nuestros compatriotas frente a los insultos que vino a dar en nuestro propio país Javier Milei ; y su inhumanidad al no defender a quienes perdieron a sus seres queridos durante la dictadura militar en Chile que vino a reivindicar este mismo mandatario”.

En esa línea, afirmó que “un presidente que pone por sobre los intereses y la dignidad de nuestra nación su afinidad política con otro mandatario, no se puede llamar patriota”.

“El presidente Kast esta semana no ha sido más que una vergüenza nacional”, sentenció la exministra.





Vallejo cuestionó reacción de Kast ante Milei

La controversia se originó durante la intervención de Javier Milei en el Encuentro Regional del Foro Madrid, realizado en San Carlos de Apoquindo.

En su discurso, el mandatario argentino calificó a sectores de izquierda como “zurdos mugrosos negadores de la realidad” y aseguró que, “tras el derrocamiento del comunista Allende, Chile entró en un período de estabilidad y crecimiento que se extendió por más de 40 años”.

Tras estas declaraciones, Kast evitó condenar directamente las palabras de su homólogo argentino. “Yo no lo habría dicho, pero no voy a comentar las palabras que emitió Javier Milei”, respondió el presidente al ser consultado por Radio ADN.

“El presidente de Chile puede tener su mirada política, pero también tiene que representar a todos los chilenos, incluso a los que piensan distinto a él, incluso a quienes no votaron por él, por ejemplo, a la izquierda”, agregó.

La exvocera de Gobierno también cuestionó que Kast no defendiera “la dignidad humana de quienes fueron víctimas de las brutalidades de la dictadura civil y militar” frente a los dichos de Milei.

“Es permitir que en nuestro país se nos venga a insultar y se venga a profundizar el negacionismo sobre lo que fue la dictadura y sus efectos”, afirmó.