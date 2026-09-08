“Se fue al cielo”: Daniela Nicolás sufrió triste pérdida y sorprendió con su revelación en Fiebre de Canto

La exMiss Chile transparentó su situación tras presentarse en Fiebre de Canto y luego compartió una despedida para su mascota en sus redes sociales.

Daniela Nicolás reveló que está atravesando por un complejo momento luego de sufrir una triste pérdida familiar.

La influencer compartió la noticia en su cuenta de Instagram, en la que contó que una de sus mascotas falleció durante la noche.

“Nuestra querida Mía se fue al cielo”, escribió junto a una imagen de su perrita.





También agradeció los mensajes de cariño que le llegaron a raíz de esta pérdida y destacó que “fueron 14 años de felicidad y amor”.

La exMiss Chile había dado luces de su situación durante su participación en Fiebre de Canto. Tras su tributo a Yuri, le tocó recibir los comentarios del jurado, muchos quienes hicieron reparo en su actitud.

En ese momento, sinceró que estaba pasando por un día díficil debido a que su mascota se encontraba con graves complicaciones, por lo que su mamá y su hermana no la pudieron acompañar en la noche.

“Estoy tratando de estar feliz, porque en este momento se está muriendo uno de mis perritos. Y estoy tratando de estar en el personaje para poder estar feliz acá parada en el escenario y poder dar el mejor show posible. Esa es la verdad”, reveló ante la crítica de Verónica Villarroel.

Daniel Nicolás reconoció que “me metí en el personaje hace mucho rato para poder presentarme en el escenario. Porque estar acá es salirse del mundo, entonces aún no me puedo salir un poco del personaje”.

La despedida de Daniela Nicolás