“Valiente es decir…”: Las publicaciones de Cote López tras infidelidad que encendieron las redes sociales

La empresaria publicó tres frases que hacían alusión al escándalo por infidelidad con Luis Jiménez.

Este viernes, Cote López causó revuelo en redes sociales luego de que compartiera nuevas publicaciones tras la infidelidad con Luis Jiménez.

La empresaria reapareció en los últimos días tras su viaje a Punta Cana y compartió una serie de reflexiones que hacen alusión al tema.





¿Qué compartió Cote López?

A través de su cuenta de Instagram, Cote compartió una frase que dice: “Valiente es decir la verdad sabiendo que quizás lo pierdas todo”.

En esa misma línea, hay otro post que dice: “El tiempo dirá. Siempre lo hace”.

La empresaria no agregó ningún mensaje a las publicaciones y luego compartió la frase: “Una persona cambia por dos razones: aprendió demasiado o sufrió lo suficiente”.

Cote comentó este jueves en sus redes sociales que su familia y amigos cambiaron a su equipo médico a cargo de tratar su depresión y confesó que está enfocada en su terapia.

“Quiero mejorar, que es lo importante, quiero estar bien, sanar, y quiero nunca más volver a cometer un error como el que cometí. Nunca más pasar por esto tampoco”, concluyó.

Revisa las publicaciones de Instagram: