“La gente quedó con la impresión…”: Naya Fácil lanzó potente reflexión tras investigación por conducción temeraria

La influencer enfrenta la reapertura de la causa judicial por desnudarse en una iglesia en Caldera debido a la investigación por conducción temeraria.

Este viernes, Naya Fácil lanzó una reflexión luego de que se reabriera la causa en su contra por desnudarse en una iglesia en Caldera en 2019.

El proceso judicial se reabrió porque, según expuso Naya en su cuenta de Instagram, en 2024 se determinó que la influencer debía mantener conducta irreprochable durante un determinado periodo de tiempo para que el caso se cierre.





¿Qué dijo Naya Fácil?

Esto no ocurrió, puesto que Naya está siendo investigada por conducción temeraria, lo que derivó en la reapertura del caso.

En esa misma línea, la influencer reflexionó sobre este último episodio: “¿No ven que me funaron por andar a 200 km/h en autopista? ¿211?”.

“Ahora cuando me pillo a gente en la calle y todo eso, me dicen: ‘Maneje con cuidado’, ‘No ande rápido’, ‘Agarre el volante con las dos manos'”, expuso la joven.

Por otra parte, Naya comentó: “Ahora la gente quedó con la impresión de que yo ando a 200 km/h por toda la vida y fue la única vez en mi vida que la hice y fue una tontería”.

La empresaria hizo hincapié en que en un día normal maneja a máximo 30-40 km/h: “Supieran que yo manejo más lento”, indicó.

“Es heavy cómo mandarse una embarrada una vez queda más en las personas que otras cosas; yo lo he notado mucho en las redes sociales”, cerró.

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