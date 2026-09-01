“Él se va a…”: Naya Fácil abordó los rumores sobre una posible mudanza a su penthouse con su pareja, Aarón Collao

La influencer ha estado finiquitando los últimos arreglos que debe tener el lugar para poder trasladarse definitivamente.

Este martes, Naya Fácil se sinceró con el panel de Plan Perfecto y respondió a una pregunta de Pato Sotomayor sobre su futuro.

El periodista le expuso los rumores que existen en torno al futuro de su relación con Aarón Collao y le preguntó directamente si es real que se irán a vivir a su penthouse en Las Condes.





¿Qué dijo Naya Fácil?

Al respecto, Naya contestó: “No, la verdad, con Aarón no queremos vivir juntos”.

En esa misma línea, agregó: “Pero sí, él se va a cambiar de comuna para poder vivir en Las Condes también y poder vernos más seguido”.

La influencer ya había dejado en claro anteriormente que se irá a vivir al penthouse con su hermana Sigrid, sin embargo, la mudanza ha tomado tiempo por las modificaciones que Naya quiere realizar en el lugar.

Finalmente, la joven ha mostrado el proceso en sus redes sociales, donde ha estado comprando distintos artículos para poder trasladarse al lugar.