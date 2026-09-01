“Ese tema la tiene sumamente preocupada”: Cote López habría ingresado de urgencia a una clínica capitalina

La empresaria habría ido a ver a su médico tratante por la depresión que la aqueja, sumado a los rumores que la acusan de consumir drogas.

Este martes, el periodista Luis Sandoval reveló que Cote López habría llegado de urgencia a una clínica capitalina tras llegar a Chile por su viaje a Punta Cana.

Por su parte, Paula Escobar conversó con la empresaria, quien admitió los hechos y le entregó mayores detalles de lo sucedido.





¿Qué pasó con Cote López?

En el último capítulo de Que Te Lo Digo, Paula detalló: “María José López fue a una consulta con un especialista para tratar el mal que la está aquejando actualmente, que es la depresión”.

En esa misma línea, aseguró: “Me manda su geolocalización, hablando de aquello, me dice: ‘Estoy en mi casa, Paula'”.

“No solamente se quedó con el examen (de drogas) que se hizo en Punta Cana para acallar, me dijo, los rumores que han esparcido de parte del círculo de Gala Caldirola“ , expuso la periodista, en alusión a Suro Solar, manager y amigo de Gala.

Finalmente, Escobar concluyó: “Entiendo que María José López se tuvo que sacar 1/4 de pelo para hacerse exámenes acá en Santiago. Ayer vi la imagen; no la vamos a mostrar, pero ese tema la tiene sumamente preocupada”.