“Son ganas de morirse”: Cote López enciende las alarmas tras sensible publicación en redes sociales

Momentos después, la empresaria compartió los resultados de un segundo test de drogas, el cual también salió negativo.

Este lunes, Cote López encendió las alarmas tras haber compartido una sensible publicación en redes sociales.

La empresaria está retomando progresivamente su actividad en redes sociales tras el escándalo por la infidelidad con Luis Jiménez.





¿Qué compartió Cote López?

En ese contexto, López había mostrado los mensajes de apoyo que le llegaron por parte de los usuarios y luego compartió la canción de Greg Gonzalez y Karol G “Después de Ti”.

El extracto que mostró Cote, señala: “No me digan qué hacer, ni lo que debo sentir. Es tan fácil hablar cuando no te pasa a ti”.

“Esto no es estar triste, son ganas de morirse” , menciona la publicación.

Finalmente, momentos después, la empresaria publicó los resultados de un nuevo test de drogas, a raíz de los rumores en redes sociales, el cual también salió negativo.

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