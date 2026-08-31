“Me destruyó la vida”: El crudo relato de joven que perdió su vejiga por consumir ketamina

En un video viralizado en redes sociales, la joven relató cómo el consumo de ketamina derivó en graves daños a su salud.

Una joven artista identificada como Miishu La Rue se volvió viral en redes sociales tras dar a conocer su testimonio sobre consumo problemático de drogas, concretamente ketamina, y las consecuencias con las que vive actualmente.

A través de su cuenta de TikTok, la mujer publicó una serie de videos en los que relató cómo ocurrió su propio caso y también respondió preguntas de sus seguidores y de usuarios que se toparon con su historia.

Joven confiesa que perdió su vejiga por consumir ketamina: Testimonio es viral

“Vengo a hablar de la keta. Estoy pasando por un proceso súper duro, súper fuerte, feo, horrible. Lo único que quiero es que la gente despabile. No se metan esa hu… por la nariz. Sí, es rico, es una sensación bacán, pero hu… perdí mi vejiga”, dijo de entrada.

A renglón seguido, la joven relató parte de las consecuencias que eso le ha provocado y que le ha impedido hacer su vida normal.

“No puedo hacer nada, ni siquiera tener vida social porque ando con pañales, hu… Tengo 28 años y ando con pañales”, detalló.

De acuerdo con su testimonio, fue en el año 2024 que el consumo de drogas la llevó hasta el Hospital de Puerto Montt, momento en el que atravesaba por dolores “horribles” en pelvis y uretra.





En ese contexto, recordó un breve diálogo que tuvo con profesionales de la salud: “El médico me decía: ‘¿Usted consume algo? Y yo: ‘Sí, consumo keta’. Me dice: ‘Ah, es que tú eres muy tolerante a los analgésicos'”.

Lo anterior obligó a que los médicos utilizaran fentanilo y morfina para paliar las consecuencias que había provocado el consumo de ketamina en su organismo, aunque sin éxito: “No se me quitaba el dolor. Era una quemadura horrible (…) Yo no sabía qué ch… estaba pasando conmigo”, rememoró.

La complicada situación se extendió hasta esta semana, en la que publicó varios videos, algunos con potentes mensajes para sus seguidores.

“En mi caso, yo era super deportista, una persona que siempre tenía energía, que andaba para todos lados y aun así me hizo pebre (…) La keta me ganó, me destruyó la vida. O sea, no la droga, me la destruí yo con mis decisiones”, añadió.