Revelan que Lionel Richie está hospitalizado en la UCI tras concierto

El mítico cantante de 77 años permanece internado tras su presentación en The Muny.

El cantante Lionel Richie se encuentra internado en la UCI de un hospital de St. Louis, Estados Unidos, según reportan medios de ese país.

El primero en dar a conocer la información fue la revista especializada TMZ, que indicó que el músico de 77 años habría sufrido problemas de salud tras su concierto el sábado recién pasado, según fuentes relacionadas con el artista.

Fue tras su presentación en The Muny, en Forest Park, uno de los festivales de teatro y música más grandes del país norteamericano, que fue internado. El citado medio explicó que esta podría deberse a una deshidratación leve.

Por lo anterior, Richie podría ser dado de alta este martes 1 de septiembre, a la espera de la confirmación oficial.

Estado de salud de Lionel Richie

A mediados de año, Lionel Richie ya había tenido problemas con su salud que incluso lo obligaron a suspender una serie de conciertos que tenía programados.

El antecedente previo ocurrió en su recital en Minnesota celebrado el 25 de junio, durante su interpretación de “Dancing on the Ceiling”. En ese momento, el músico se sentó en una plataforma con visibles dificultades para cantar.

Tras ausentarse por unos minutos, el saxofonista Dino Soldo tomó el micrófono y comunicó que Richie no podría continuar con el show debido a un problema de salud, que coincidiría con el reciente cuadro del artista.