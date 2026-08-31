31/ 08/ 2026 18:09

VIDEO | Arriesgada y extrema maniobra: hombre auxilia a su pareja y atropella a delincuente en La Serena

Un hombre realizó una temeraria acción en la ciudad de La Serena, donde atropelló a uno de los delincuentes que intentó asaltar a su pareja. Todo ocurrió cuando dos sujetos interceptaron a una mujer y le intentaron quitar su vehículo. Justo en ese momento, llegó su pareja, quien a bordo de su camioneta, no dudó y atropelló a uno de los antisociales, quien tras el impacto huyó junto a su compañero de delito.