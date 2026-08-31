31/ 08/ 2026 12:32

La doble vida del tío de Makarena Tolosa: Aparentaba ser un padre de familia pero ocultaba un secreto que expuso Fiscalía

Los antecedentes entregados por la Fiscalía sobre la desaparición de Makarena Tolosa indican que su tío, quien permanece en prisión preventiva por la desaparición, habría llevado una doble vida. Orlando, de 49 años, “aparentaba ser una persona de hogar, trabajadora y padre familia”, describió el fiscal Marcos Pastén. Sin embargo, expuso que “en realidad no desarrollaba la actividad laboral que señalaba” y que “solicitaba favores sexuales de parte de la víctima previo pago”. Por esta razón, se habrían registrado 49 transferencias del tío y aseguran que ella lo extorsionaría a cambio de dinero.