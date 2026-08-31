Sismo remece al norte del país: Revisa la magnitud y el epicentro

El movimiento telúrico se registró pasadas las 17:00 horas de este lunes en la región de Antofagasta.

Un sismo de magnitud 4.4 sacudió este lunes a la zona norte del país, específicamente a la región de Antofagasta.

De acuerdo a lo informado por el Centro Sismológico Nacional (CSN), el movimiento telúrico ocurrió a las 17:30 horas, a 41 kilómetros al suroeste de Taltal.

Según reportó el organismo, el temblor se registró a una profundidad de 28 kilómetros.