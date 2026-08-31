¡Hasta Evelyn Matthei se pronunció! Pincoya enfrenta placa de eliminación clave en Gran Hermano Argentina

La oriunda de Chiloé se enfrenta a Yipio en una placa decisiva que podría llevarla a la final de Gran Hermano Argentina Generación Dorada. Revisa aquí cómo apoyarla desde Chile.

Este lunes, Jennifer Galvarini, también conocida como Pincoya, enfrenta una de las placas eliminatorias más importantes en Gran Hermano Argentina Generación Dorada.

La oriunda de Chiloé se enfrentará a Yisela Paola “Yipio” Pintos, y la instancia ha generado tanto revuelo, que incluso Evelyn Matthei hizo un llamado para apoyar a Galvarini.





¿Por qué es tan importante esta placa para Pincoya?

Pincoya se enfrenta en esta placa a una de las jugadoras con las que más ha tenido conflictos dentro de la casa de Gran Hermano. Si se queda en competencia, podría convertirse en finalista.

Aunque también están Mariela y Charlotte dentro de la misma placa, desde hace unas semanas atrás, Pincoya ha sido blanco de enfrentamientos de todo tipo y, en cada oportunidad, su rival ha sido eliminado.

Es por ello que la campaña de los seguidores de Galvarini se ha enfocado en Yipio, lo que generó campañas y transmisiones en vivo para recolectar dinero y comprar votos.

Del mismo modo, exjugadores de Gran Hermano Chile, figuras del espectáculo chileno, argentino e incluso Evelyn Matthei han expresado su apoyo a Pincoya.

Mientras que Alessia Traverso escribió carteles con la frase “Yipio al 9009” en el último capítulo de Fiebre de Canto, Evelyn comentó en su cuenta de Instagram: “Naturalmente la apoyo”.

¿Cómo apoyar a Pincoya desde Chile?

Quienes deseen apoyar a Pincoya desde Chile deben votar por Yipio, su contrincante, dado que es una placa negativa.

Para ello, debes:

Ingresar al sitio web oficial de las votaciones.

Haz clic en “Yipio”.

Ingresa a la opción “Voto Digital”.

Crea una cuenta e ingresa un número de teléfono.

Elige cuántos votos quieres comprar.

Efectúa la compra.

También puedes hacer clic en la siguiente imagen y serás redirigido al portal de votaciones: