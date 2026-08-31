31/ 08/ 2026 16:25

¿Lloverá el 18? Este es el pronóstico del tiempo para Fiestas Patrias

Allison Göhler, meteoróloga de Chilevisión, adelantó lo que podría ser el pronóstico del tiempo para Fiestas Patrias y respondió a la interrogante sobre si lloverá o no el 18 de septiembre en Santiago. Si bien la experta prevé que la primera quincena del mes esté “estable” y sin precipitación, para las últimas dos semanas el escenario podía ser diferente, especialmente en atención a la condición “particularmente especial” registrada el resto del año. En los últimos 20 años en la capital ha llovido cinco veces, con montos de lluvia que van desde los 0,6 y 1 milímetro de lluvia.