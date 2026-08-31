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¿Lloverá el 18? Este es el pronóstico del tiempo para Fiestas Patrias

Alonso Garate
Por Alonso Garate

Periodista Digital

Allison Göhler, meteoróloga de Chilevisión, adelantó lo que podría ser el pronóstico del tiempo para Fiestas Patrias y respondió a la interrogante sobre si lloverá o no el 18 de septiembre en Santiago. Si bien la experta prevé que la primera quincena del mes esté “estable” y sin precipitación, para las últimas dos semanas el escenario podía ser diferente, especialmente en atención a la condición “particularmente especial” registrada el resto del año. En los últimos 20 años en la capital ha llovido cinco veces, con montos de lluvia que van desde los 0,6 y 1 milímetro de lluvia.

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