Escándalo en Gran Hermano: Jugadora se rebeló tras expulsión por pelea con Pincoya y debió intervenir seguridad

Gran Hermano ordenó la salida de Campanita por una fuerte pelea con otra jugadora luego de robarle la foto de su hijo a la chilena.

Gran Hermano Argentina Generación Dorada vivió uno de sus capítulos más polémicos la noche del jueves, luego de que una participante se negó a abandonar la casa tras ser expulsada luego de un conflicto con Pincoya.

Steffany Pereira, conocida dentro de la casa como Campanita, fue invitada a retirarse en vivo junto a Danelik Galazán, otra jugadora, luego de protagonizar una violenta pelea la noche anterior.

El conflicto inició cuando la joven de origen paraguayo acusó el robo de sus maquillajes y, aunque no apuntó a directos culpables, como venganza robó la foto del hijo de Pincoya.





En medio del conflicto intervino Danelik en apoyo a la chilena, desatando un altercado de grandes proporciones que incluyó fuertes insultos y empujones entres ambas.

Y mientras Galazán se fue rápidamente sin hacer escándalos, Campanita optó por amotinarse y se negó a salir de la casa más famosa del mundo.

Personal de seguridad ingresó a Gran Hermano

Ante la insistente negativa de Campanita por retirarse tras su expulsión, Gran Hermano extremó medidas y tuvo que ingresar personal de seguiridad femenino para proceder con su salida.

El operativo requirió encerrar al resto de los jugadores en sus habitaciones, mientas que la joven recorría la casa gritando y amenazando quedarse dentro.

“Guardé cuidadosamente las fotos y quería hacer un intercambio con mi maquillaje nada más, no arrugué, no hice nada con las cosas de nadie”, explicó ante la medida de la producción.

“Una vez una chica me pegó y ni aún así le pegué yo. Nunca hice eso en mi vida. Eso es la cosa más horrible“, aseguró entre lágrimas.

Finalmente, y luego de varios minutos Campanita se resingó a acompañar al personal de seguridad y fue sacada por la puerta trasera.