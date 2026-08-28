Preocupación en Cajón del Colorado: DGAC reporta presunto accidente de helicóptero

De acuerdo a lo informado por el organismo se trata de información preliminar y el hecho habría ocurrido en el sector cordillerano del Cajón del Maipo.

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) informó la caída de un helicóptero en el sector de Parraguirre, ubicado en el Cajón del Colorado, zona cordillerana del Cajón del Maipo, la mañana de este viernes.

Según información prelimina, la aeronave transportaba a un grupo de turistas hasta el centro de entretención invernal.

#Ahora| Investigadores del Departamento Prevención de Accidentes @DGACChile acuden hacia el sector Parraguirre, al

noroeste de intersección del Valle Alfalfal, debido a Suceso de aviación de un Helicóptero AS350 empresa Ecocopter, Matrícula CC-DHK. pic.twitter.com/Vf8qMwOIHX — DGAC Chile (@DGACChile) August 28, 2026

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