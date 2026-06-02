PDI detiene a pasajero en aeropuerto de Santiago: Aseguró llevar una bomba en pleno vuelo

Personal del GOPE de Carabineros, la PDI y la DGAC activó los protocolos de seguridad en una aeronave proveniente de Calama.

Durante la tarde de este martes, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) informó que personal del GOPE de Carabineros acudió al Aeropuerto Arturo Merino Benítez por una emergencia en una aeronave.

Personal policial desarrolló un procedimiento de seguridad en la aeronave Airbus A321, correspondiente al vuelo LA1249 de LATAM Airlines que cubría la ruta Calama-Santiago, debido a la presunta presencia de explosivos.





Según consignó BioBio, la emergencia se originó después que un pasajero procedente de Calama afirmara que portaba una bomba .

A eso de las 19:50 horas, DGAC informó que el operativo finalizó sin observaciones, descartando la situación de emergencia. El pasajero fue detenido por la Policía de Investigaciones (PDI).