“Llegó con hipotermia”: Padre relata consecuencias de dramático parto tras conflicto en peaje de Talcahuano

Estaban por vivir uno de los momentos más emocionantes de sus vidas, pero por razones que deberán ser investigadas, su mujer debió dar a luz a un costado de la carretera. Hoy ella se encuentra internada bajo observación.

En conversación con CHV Noticias, el padre de la guagua que nació en plena carretera al no contar con efectivo para pagar un peaje relató los dramáticos momentos que él y la madre vivieron durante el delicado parto.

“La chica que estaba atendiendo nos pide sencillo”, comenzó diciendo Dylan. “Y estuvimos 10 o 15 minutos ahí dialogando con la mujer para que nos levantara la barrera“.

Sin embargo, pese a la insistencia, la trabajadora de la autopista no accedió al requerimiento bajo el argumento de que no contaba con la autorización de la empresa.

“Ella decía que no, que no podía”, recordó. “Que si queríamos podíamos atravesarla pero a la fuerza, que teníamos que pagar y si no, no la iba a levantar”, contó.





Por fortuna, uno de los conductores que estaba en la fila para pagar peaje, en un acto de generosidad, facilitó 5 mil pesos en efectivo al hombre. Pero, lamentablemente, ya era tarde.

“Le pagamos a la chica después del tiempo que estuvimos ahí. Pasamos el peaje y después de la barrera, dos o cinco minutos, la contracción fue tan fuerte que salió la guagua“, señaló.

Madre del recién nacido llegó con hipotermia al hospital

Pero el incidente no solo quedó en un mal rato para la familia. Tras el imprevisto parto en la orilla de la carretera, la mujer llegó en delicadas condiciones hasta un recinto asistencial.

Camila, la madre del recién nacido, se encuentra internada bajo observación en el hospital Las Higueras de Talcahuano debido a las precarias condiciones en las que dio a luz.

De acuerdo con Dylan, ella llegó con hipotermia a causa del tiempo que estuvieron esperando una solución en el peaje. “Estábamos todos súper estresados, la mujer del peaje hizo la situación más difícil“, lamentó.