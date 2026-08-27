No tenía sencillo y le negaron el paso: Embarazada dio a luz en pleno peaje de Talcahuano

El hecho ha generado indignación entre la comunidad y la familia afectada, que cuestionó la falta de empatía y protocolos adecuados para estos casos. “¿Cómo tan poca humanidad?”, criticó el padre.

Una mujer tuvo que dar a luz en plena Ruta Interportuaria de Talcahuano, luego de que trabajadores del peaje le negaran el paso al no tener sencillo para pagar.

Contigo en Directo conversó con Dylan, padre de la recién nacida, quien relató la secuencia de hechos que involucró a su pareja embarazada, Camila, y a una trabajadora de una de las casetas en la autopista, en el camino al Hospital Las Higueras de Talcahuano.

“Apenas nosotros llegamos, ya con mi mujer en trabajo de parto, la chica que estaba atendiendo nos pide sencillo. No teníamos sencillo ni plata, estuvimos 15 minutos dialogando con la mujer para que nos levantara la barrera”, comenzó indicando el joven padre.





La conversación con la empleada fue infructuosa, pues, de acuerdo con el hombre, ella se negaba repetidamente a permitir el paso mientras no se pagaran los $2.500 pesos que costaba el acceso.

“Ella decía que no, que no podía, que si queríamos podíamos atravesarla a la fuerza, pero que no la iba a levantar. Le pregunté si ella podía pagarlos y los devolvía después y me dijo: ‘Son 2.500 pesos que no tengo’“, recordó.

Ante ese escenario, y tras el paso de varios minutos, otro de los acompañantes descendió del vehículo y pidió prestados $5 mil pesos a un conductor que transitaba por el lugar para costear el peaje.

Aunque eso les permitió seguir por la ruta, el trabajo de parto estaba tan avanzado que se vieron obligados a detener el vehículo y atender a la joven madre en medio del camino.

Lo anterior generó indignación en la comunidad y especialmente en la familia afectada, que cuestionó la falta de empatía e incluso de protocolos en el peaje. “¿Cómo tan poca humanidad?”, fustigó el padre.

La bebé, nacida prematura con 35 semanas, quedó hospitalizada y con antibióticos. Por su parte, la pareja esperará unos días antes de evaluar eventuales acciones legales. “Me da pena, no tanta rabia, pena”, añadió.