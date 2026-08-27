Amplían detención de imputado por atropello de cineasta Paz Ramírez

La ausencia de un informe de la SIAT obligó a la ampliación de la detención del sujeto, por lo que la formalización quedó fijada para este viernes.

Este jueves se llevó a cabo la audiencia de control de detención del conductor chileno imputado por el fatal atropello de la cineasta Paz Ramírez, ocurrido el fin de semana recién pasado en Providencia.

El sujeto, que había sido arrestado este miércoles tras estar cerca de tres días prófugo, es sindicado como el conductor que impactó a la productora audiovisual en la intersección de Avenida Andrés Bello con Manuel Montt antes de fugarse.

Aunque la detención fue declarada legal por el 8.° Juzgado de Garantía, el proceso quedó en pausa hasta mañana a petición del Ministerio Público.

La razón sería la falta de un informe de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros.





La fiscal Rossana Folli explicó que dicho documento, que debe emanar de la institución policial, es fundamental “a efectos de poder determinar los delitos que serán imputados a la persona responsable”.

Por lo anterior, según la persecutora de la Fiscalía Local Ñuñoa-Providencia, la audiencia quedó programada para este viernes en el bloque de la mañana.

Quién es el imputado por el atropello de la cineasta Paz Ramírez

El detenido por el atropello de Paz Ramírez corresponde a un hombre chileno de 53 años, con antecedentes por conducción en estado de ebriedad.

Lo anterior descartó de plano la participación de un ciudadano venezolano de 72 años, que originalmente era sindicado como dueño del vehículo que se especuló había arrollado a la víctima.

Durante las diligencias de esta semana, Carabineros halló el vehículo involucrado en el atropello escondido en el subterráneo de un edificio en calle Merced, en Santiago Centro. El automóvil estaba estacionado de tal manera que ocultaba parcialmente los daños por el impacto.