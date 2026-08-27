Hackeo, un GPS y “persecución”: Aseguran que Douglas estaría con orden de alejamiento tras divorcio con Ana Sol Romero

Además, el periodista Sergio Marabolí expuso las razones que aparecen en la acción legal de Ana Sol Romero para pedir el divorcio.

Este jueves, el periodista Sergio Marabolí confirmó el quiebre matrimonial entre Ana Sol Romero y Douglas y reveló las razones del divorcio.

Al respecto, el cantante tendría actitudes que denotan celos, lo que habría generado incluso que hubiese una orden de alejamiento en su contra.





¿Por qué terminaron Ana Sol Romero y Douglas?

“Ya no siguen juntos hace 6 meses, hay una demanda de parte de Ana Sol Romero contra Douglas por el divorcio”, indicó Sergio.

En esa misma línea, aseguró que el cantante “responde con una contrademanda con una solicitud económica”, la cual se va a revisar en enero de 2027.

El cantante tendría una orden de alejamiento en su contra y luego, Marabolí expuso que Ana Sol “dentro de la acción legal habla de que él le habría hackeado su teléfono y tendría acceso a todas las conversaciones que habría tenido ella con su entorno”.

“Habla también de una suerte de persecución”, precisó el periodista, y además no existiría ningún vínculo entre ambos.

Mientras que Patricio Sotomayor expuso que el cantante y su equipo de trabajo querrían instaurar una narrativa errónea, como una posible infidelidad, Antonella Ríos tildó la situación como “celos enfermizos”.

“Él estaba constantemente buscando, siguiendo, tratando de saber qué estaba haciendo, controlándola constantemente, con quién estaba, dónde estaba, a dónde llegaba, dónde iba”, comentó finalmente la panelista, quien expuso que Ana Sol habría tenido un GPS.

Revisa el momento: