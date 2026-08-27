27/ 08/ 2026 17:14

Minutos de terror en población La Pincoya: Delincuente y PDI se enfrentan a balazos en feria libre

Mucho temor causó una balacera en la población La Pincoya, en la comuna de Huechuraba, donde un delincuente intentó ingresar a un domicilio. Tras percatarse del hecho, los dueños de casa comenzaron a pedir ayuda a los feriantes, ubicados afuera del domicilio, justo en ese momento pasaban por el lugar funcionarios de la PDI, quienes se enfrentaron a tiros con el antisocial. Este sujeto recibió un impacto en el tórax y se encuentra internado en un centro asistencial.