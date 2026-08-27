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Minutos de terror en población La Pincoya: Delincuente y PDI se enfrentan a balazos en feria libre

Gonzalo Querol
Por Gonzalo Querol

Periodista Digital

Mucho temor causó una balacera en la población La Pincoya, en la comuna de Huechuraba, donde un delincuente intentó ingresar a un domicilio. Tras percatarse del hecho, los dueños de casa comenzaron a pedir ayuda a los feriantes, ubicados afuera del domicilio, justo en ese momento pasaban por el lugar funcionarios de la PDI, quienes se enfrentaron a tiros con el antisocial. Este sujeto recibió un impacto en el tórax y se encuentra internado en un centro asistencial.

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