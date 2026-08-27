“Lamentablemente”: Ana Sol Romero rompe el silencio y confirma quiebre matrimonial con Douglas

Tras 25 años de matrimonio y tres hijas en común, la pareja comenzó los trámites de divorcio y Douglas habría vuelto a Chile.

Este jueves, Ana Sol Romero rompió el silencio y confirmó el quiebre con Douglas tras 25 años de matrimonio.

La información fue revelada por Cecilia Gutiérrez durante esta jornada, quien explicó que Ana Sol seguiría viviendo en Estados Unidos con sus tres hijas y Douglas estaría viviendo en Chile.





Ana Sol Romero rompe el silencio

Al respecto, la periodista Fran Reyes conversó con Ana Sol a través de Instagram y le preguntó: “¿Es real lo que dicen? ¿Se separaron?”.

En esa misma línea, Romero contestó: “Hola, Fran. Sí, lamentablemente es verdad”.

Finalmente, el periodista Sergio Marabolí confirmó en Plan Perfecto el divorcio esta tarde, asegurando que Douglas cuenta con una orden de alejamiento.

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