Adulto mayor confesó brutal crimen de hombre en Talcahuano: Lo habría decapitado con un hacha

El hallazgo ocurrió durante la tarde del domingo en el sector de Caleta El Soldado, hasta donde llegaron familiares de la víctima que se mantenía desaparecida. Sin embargo, la identidad aún debe ser confirmada por pericias científicas.

Un hombre de 71 años quedó detenido por su presunta participación en el homicidio de un individuo que era buscado por sus familiares desde hace algunos días en Talcahuano, región del Biobío.

El hallazgo ocurrió durante la tarde del domingo en el sector de Caleta El Soldado, hasta donde llegaron familiares del desaparecido debido a que sabían que solía concurrir a esa zona.

En el lugar encontraron restos humanos que reconocieron preliminarmente como los de su familiar. Sin embargo, la identidad de la víctima deberá ser confirmada mediante peritajes científicos.

Los familiares alertaron a Carabineros y el caso quedó en manos de la Fiscalía de Flagrancia del Biobío.





Hombre fue decapitado y hay un detenido

Las primeras indagatorias permitieron enfocar la investigación en un hombre de 71 años, quien era conocido de la víctima.

Según explicó el fiscal ECOH, Mario Elgueta, el detenido entregó una declaración ante la policía en la que reconoció haber agredido a la víctima.

“Efectivamente, ambos estuvieron juntos en un momento determinado y la persona habría fallecido a partir de una acción desplegada por la persona que está detenida ”, señaló el persecutor.

De acuerdo con los antecedentes recopilados por la PDI, la víctima habría concurrido hasta el domicilio del imputado, donde ambos sostuvieron una discusión.

En ese contexto, el detenido habría utilizado un hacha para golpearlo en la cabeza, provocándole la muerte en el lugar.

Posteriormente, según la investigación, habría ocultado el cuerpo en un sector boscoso cercano al inmueble.





Identidad aún debe ser confirmada

Desde el Ministerio Público precisaron que, pese al reconocimiento realizado por los familiares de algunas prendas de vestir, todavía se debe establecer científicamente la identidad de los restos encontrados.

“Primero estamos determinando la identidad completa, procedimiento que debe realizarse de una forma científica”, explicó.

El imputado pasará durante esta jornada a control de detención. La Fiscalía solicitará al Juzgado de Garantía de Talcahuano ampliar el plazo de detención.

Esto, debido a que aún están pendientes distintas diligencias, entre ellas pericias científicas, el resultado de la autopsia y otros procedimientos destinados a esclarecer las circunstancias del homicidio.