La pregunta que enfureció a Ivette Vergara tras detención: Protagonizó tenso momento con la prensa

La animadora quedó en libertad y apercibida, luego de la audiencia de control de detención. En ese contexto, realizó un breve punto de prensa para defenderse de lo que, a su juicio, eran afirmaciones incorrectas sobre el caso.

Ivette Vergara protagonizó un tenso momento con la prensa tras salir del Centro de Justicia de Santiago, donde fue formalizada por el delito de conducción temeraria luego de ser detenida mientras circulaba a 161 km/h por la Costanera Norte.

La animadora quedó en libertad y apercibida, luego de la audiencia de control de detención. En ese contexto, realizó un breve punto de prensa para defenderse de lo que, a su juicio, eran afirmaciones incorrectas sobre el caso.

“Voy a hablar brevemente porque están diciendo cosas que no son”, comenzó señalando la periodista.

Vergara sostuvo que no enfrentará un juicio y cuestionó la cobertura que se estaba realizando de su caso.

“No me eximo de la responsabilidad. Yo no he matado a nadie, no he atropellado a nadie. Así que, por favor, tengamos un poquito de respeto”, afirmó.

La pregunta que enfureció a Ivette Vergara

La situación subió de tono cuando le consultaron directamente por la velocidad a la que circulaba. “¿Estás consciente de que eso es un peligro y un delito?” , le preguntó un periodista.

La pregunta provocó una evidente molestia en la comunicadora, quien respondió que sí era consciente de las consecuencias de su conducta. “Por supuesto que sí y me hago cargo”, contestó.





Sin embargo, inmediatamente después cuestionó la forma en que se estaba calificando el hecho.

“No, es una falta dentro de un delito. Entonces, por favor, digamos bien las cosas y que esto no sea un show mediático”, sostuvo Vergara.

La animadora insistió en que se estaban entregando antecedentes que, según ella, no correspondían y apeló a su propia experiencia como periodista.

“Contar cosas que no son es grave. Yo también soy periodista, entonces, por favor, hagamos un trabajo como corresponde. Es lo único que les pido”, cerró.

La situación judicial de Ivette Vergara

Vergara fue detenida luego de ser sorprendida circulando a 161 km/h en la Costanera Norte, en una vía donde la velocidad máxima permitida es de 100 km/h.

Tras la audiencia, quedó apercibida y se fijó para el 26 de octubre, a las 11:00 horas, una nueva audiencia en la que se buscará una salida alternativa, como una eventual suspensión condicional del procedimiento.

Además, al momento de su detención, la periodista conducía con una boleta de citación, debido a que su licencia había sido retenida anteriormente por otra infracción de tránsito.

En ese episodio, había sido sorprendida circulando a 70 km/h en una zona urbana donde el máximo permitido era de 30 km/h.

Por ese caso, Vergara deberá comparecer este martes 18 ante el Juzgado de Policía Local y su licencia permanecerá retenida durante 45 días.

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