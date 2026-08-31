Secuestran a joven de 20 años a la salida de discoteca en Temuco: Hay dos detenidos

Los detenidos corresponderían a una expareja de la víctima y su tío. La joven fue liberada cerca de 12 horas después con lesiones leves.

Dos sujetos fueron detenidos acusados de secuestrar a una joven de 20 años a la salida de una discoteca en Temuco, en la región de La Araucanía.

De manera preliminar, los arrestados corresponderían a una expareja de la víctima, también de 20 años, y su tío.

La detención se produjo gracias a un operativo conjunto de Fiscalía, el OS-9 y el GOPE de Carabineros en el domicilio en el que ambos residirían. El imputado de mayor edad habría intentado darse a la fuga por los techos.





Investigan secuestro de joven afuera de una discoteca en Temuco

El hecho denunciado ocurrió durante la madrugada del domingo, cuando la mujer y una amiga salían de una discoteca ubicada en el centro de la ciudad.

Afuera del recinto, ambas solicitaron un viaje en automóvil a través de una aplicación de transporte, momento en el que se aproximó un vehículo desconocido.

De dicho automóvil descendieron dos sujetos, quienes habrían obligado a la joven a subir contra su voluntad.

Tras eso, la acompañante de la mujer ingresó una denuncia a la policía, dando inicio a las diligencias que concluyeron con las detenciones de los dos imputados.

La joven víctima, por su parte, fue liberada cerca de 12 horas después, momento en el que concurrió a un centro médico a constatar lesiones. De acuerdo con información preliminar, se trataría de lesiones leves.