31/ 08/ 2026 19:22

Reportan grave accidente de tránsito en Providencia: Hay corte de calles y una persona en riesgo vital

Un grave accidente de tránsito se registró a eso de las 17:00 horas en Avenida Providencia con Guardia Vieja, luego de que un vehículo —presuntamente a exceso de velocidad— doblara y atropellara a un peatón. De acuerdo con información preliminar, la víctima correspondería a un hombre de alrededor de 30 años, quien habría sido trasladado con riesgo vital a un recinto médico cercano. Personal de la SIAT de Carabineros se encuentra trabajando en la intersección mencionada, cuyas calles están totalmente cerradas.