Comenzó el último pago del Bono al Trabajo de la Mujer: quiénes lo reciben y cuáles son los requisitos

El Bono al Trabajo de la Mujer entrega su último pago anual antes de ser reemplazado por el nuevo Subsidio Unificado al Empleo. Revisa qué montos corresponden según tu renta.

El Bono al Trabajo de la Mujer es un beneficio en dinero que entrega el Estado. La intención es mejorar la incorporación al mercado laboral y los ingresos de mujeres trabajadoras que tengan entre 25 y 59 años, 11 meses de edad y que pertenezcan al 40% de las familias más vulnerables de la población.

Durante agosto, las beneficiarias pueden acceder al pago anual, el cual se paga desde este lunes.





Cuándo se entrega el último pago anual del BTM

El pago anual del Bono al Trabajo de la Mujer se realizará el lunes 31 de agosto, a través del Sence.

Cabe recordar que este será el último pago del BTM, debido a la entrada en vigencia de la nueva Ley del Subsidio Unificado al Empleo (SUE), que unificará el Subsidio al Empleo Joven, el Bono al Trabajo de la Mujer y el Subsidio Previsional para Trabajadores Jóvenes.

Requisitos para el pago anual del BTM

Para recibir el pago anual del Bono al Trabajo de la Mujer, las beneficiarias deben cumplir con los siguientes requisitos:

Tener entre 25 y 59 años de edad (59 años con 11 meses).

Estar trabajando de manera dependiente o independiente.

Pertenecer al 40% de las familias más vulnerables de la población (según Registro Social de Hogares).

Percibir una renta bruta anual inferior a $7.948.180.

Tener cotizaciones al día.

No trabajar en una institución del Estado (municipios incluidos) o una empresa privada que reciba aporte estatal superior o igual al 50%.

No registrar una solicitud vigente en el Bono al Empleo Joven.

Los montos que entrega el Bono al Trabajo de la Mujer

El monto que reciben las beneficiarias se determina de acuerdo con tres tramos, establecidos según la renta que obtuvieron durante 2025: