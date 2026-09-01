Enel anuncia cortes de luz en seis comunas de Santiago durante las próximas horas: Revisa las zonas afectadas

La compañía detalló qué zonas se verán afectadas por interrupciones en el suministro eléctrico este miércoles.

Seis comunas de Santiago tendrán cortes de luz este miércoles 2 de septiembre, de acuerdo con lo informado por Enel a través de sus canales oficiales.

La compañía compartió el detalle de las zonas que se verán afectadas por interrupciones de suministro programadas, como parte de trabajos en terreno de la empresa.

Estos tienen por objetivo mejorar la calidad del servicio.





Por lo anterior, sectores de las comunas de Lo Barnechea, Providencia, Renca, Maipú, Pedro Aguirre Cerda y La Granja experimentarán cortes de energía parciales durante la jornada de este miércoles.

Seis comunas de Santiago tendrán cortes de luz: Zonas afectadas y horarios de reposición

Lo Barnechea, entre las 17:00 y las 19:00 horas.

Providencia, entre las 11:00 y 15:00 horas.

Providencia, entre las 10:00 y las 18:00 horas.

Renca, entre las 10:00 y las 16:00 horas.

Maipú, entre las 10:00 y las 16:00 horas.

Pedro Aguirre Cerda, entre las 10:00 y las 16:00 horas.

Maipú, entre las 09:30 y las 15:30 horas.